Une peine de quinze années de prison ferme, assortie d’une amende

100 000 DA, a été prononcée lundi par le tribunal criminel d’appel de Ouargla à l’encontre de A. B. (60 ans) pour «association de malfaiteurs» et «falsification de sceaux de l’Etat». Appréhendé en 2018 lors d’un contrôle sécuritaire de routine à Ouargla, le mis en cause s’est avéré alors être recherché pour une affaire remontant à 2013 et portant sur des retraits illicites de sommes d’argent de comptes postaux de particuliers. Il utilisait des chèques et des cartes nationales falsifiées, avec la complicité de trois individus, L. K. et

A. T. qui lui fournissaient les cartes et chèques falsifiés, et Z. M., travailleur dans un bureau de poste à Ouargla, chargé, lui, de renseigner sur les soldes des clients et de montrer les spécimens de signatures, a-t-on précisé lors de l’audience. La perquisition du domicile du principal mis en cause dans cette affaire (A. B.) a permis aux enquêteurs de découvrir plusieurs chèques postaux, des cartes nationales falsifiées, des demandes de carnets de chèques postaux, deux permis de conduire et deux sceaux falsifiés d’institutions publiques. Le représentant du ministère public a, au regard des preuves accablantes réunies, requis à l’encontre de A. B. une peine de prison à vie avec confiscation des saisies opérées.

