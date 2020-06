Plus de 25 personnes, exerçant dans le secteur hospitalier, ont été contaminées par le virus Covid-19, selon le Dr. Salim Abadou, chef de la Fédération nationale de la promotion de la santé et le développement de la recherche, bureau d’Ouargla, dans un post sur sa page Facebook.

Les contaminations ont été enregistrées, ces derniers jours, au niveau de l’Etablissement public hospitalier Mohamed-Boudiaf et l’Etablissement hospitalier spécialisé Mère-Enfant. Un des médecins anesthésistes du service de réanimation Covid-19 a été testé positif au nouveau coronavirus.

Les cadres du secteur de la santé de la wilaya d’Ouargla, où le nombre de malades atteints frôle les 300, se sentent impuissants et perdus devant l’ampleur de la propagation de l’épidémie et la multiplication des cas. Le manque de moyens, de personnels et d’infrastructures pour la prise en charge des malades a poussé le Dr. Delma Kilani, chef de service de réanimation Covid-19, à lancer un appel de détresse à travers l’espace bleu. Il appelle les médecins, paramédicaux, privés et publics, étudiants de l’université et tous ceux qui peuvent les aider à se rapprocher de l’hôpital pour leur insertion dans l’équipe de garde. Ce docteur a également appelé les associations et tous ceux qui peuvent fournir des tenues, combinaisons et cagoules de protection au profit des médecins et du personnel soignant.

Depuis le début de la crise, les chargés de la santé ont fait un mauvais départ dans leur gestion de crise. Selon les spécialistes infectiologues d’Ouargla, les sujets dont le test de dépistage s’est révélé positif ne devraient pas être placés à l’EPH de Ouargla, mais dans une structure isolée. Le placement des malades de la Covid-19 dans les autres services hospitaliers, déjà saturés, accentue fortement le risque de contamination du personnel soignant et des malades hospitalisés. Et la situation sanitaire actuelle en est la preuve.

Les conséquences ont été désastreuses. Le nombre de contaminations s’est multiplié affreusement et les services médicaux de l’hôpital d‘Ouargla ne suffisent plus à contenir le nombre des malades en hausse. Le service de réanimation Covid-19, qui dispose de 4 lits uniquement, a enregistré hier plus de 6 patients, alors qu’on compte plus de 20 décès depuis le début de la pandémie dans la wilaya d’Ouargla, selon une source hospitalière.

Actuellement, tous les services médicaux de l’hôpital Mohamed-Boudiaf contiennent des malades du Coronavirus. Où vont les autres malades, souffrants d’autres maladies, pour se faire soigner ? La question reste sans réponse.

La direction de la santé s’est retrouvée seule à gérer la crise sanitaire avec des moyens, des infrastructures et du matériel très limités. Pire encore, l’appareil de tomodensitométrie (scanner) installé récemment dans le service Covid-19 au niveau de l’EPH d’Ouargla, pour renforcer les moyens de dépistage, n’est toujours pas mis en service. Les citoyens continuent à se faire diagnostiquer dans une clinique privée et donc à payer de leur poche les frais de l’examen de 8 000 à 9 000 DA par personne.

Avec plus de 2 500 entreprises et sociétés, privées et publiques, nationales et étrangères, implantées sur le territoire de la wilaya, le personnel soignant s’est retrouvé avec très peu de soutien. La situation sanitaire dans la région d’Ouargla empire de jour en jour.

L’appel lancé par Dr Delma Kilani, chef de service de réanimation Covid-19, trouvera-t-il un écho favorable chez la population locale ? <

Articles similaires