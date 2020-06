Une grande quantité d’oxygène liquide médical a été attribué, gracieusement, par l’entreprise Colgaz aux structures hospitalières d’Ouargla pour faire face aux besoins en oxygène pendant la période d’épidémie du coronavirus. Cela entre dans le cadre de l’élan de solidarité nationale, déclenché à l’occasion de la crise sanitaire à travers tout le pays, pour soutenir le secteur de santé et faire face à cette maladie, a-t-on appris du Directeur de l’administration générale et de la gestion du personnel des unités de Colgaz d’Ouargla et de Laghouat, Nadjib Khedim.

Ce premier lot, composé de 22 000 litres d’oxygène médical a été destiné à l’alimentation des structures hospitalières de la ville d’Ouargla, à savoir l’Etablissement public hospitalier Mohamed-Boudiaf, l’Etablissement hospitalier spécialisé Mère-Enfant Omar-Boukhris et l’EPH Hocine-Aït-Ahmed, à Hassi-Messaoud, pour faire face à la situation sanitaire aiguë que traverse le pays, a précisé M. Khedim dans un entretien avec Reporters.

L’initiative a été suivie par une série d’actions similaires qui ont permis l’approvisionnement en oxygène médical des structures de la wilaya déléguée de Touggourt, ainsi que dans l’est et le sud-ouest du pays notamment. L’opération se poursuivra jusqu’à la fin de l’épidémie, a ajouté M. Khedim.

Cette initiative de solidarité, exécutée conformément aux instructions du P/DG du groupe Colgaz, spécialisé dans la production d’oxygène médical. Des instructions qui consistent à alimenter, durant toute la période de pandémie, toutes les structures sanitaires du pays, avec ce produit vital dont les hôpitaux ont grandement besoin.

Le coup d’envoi de l’opération de solidarité a été donné de Laghouat au début du mois de mai. Une deuxième vague de lots, comprenant une quantité de 26 000 litres d’oxygène médical liquide, a été destinée aux hôpitaux de la wilaya de Ghardaïa, Tamanrasset et d’autres wilayas du Sud. Cette entreprise a également attribué, lors du mois de Ramadhan achevé, environ 240 couffins aux profits des nécessiteux. Ces dons ont été offerts aux associations Les mains blanches (120 couffins) et Afaalou lkhair (120 couffins) ainsi que d’autres dons qui ont été offerts, selon ce responsable, aux associations qui se sont engagées, volontairement, dans la production des masques de protection. n