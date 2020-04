Ni la chaleur ni les vents de sable, qui marquent ces derniers jours le climat

de la wilaya d’Ouargla, n’ont empêché la population locale de sortir et de squatter les rues, les espaces de commerce et les marchés.



Le non-respect des consignes de protection et du confinement, imposées dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus, observé ces derniers jours a été marqué surtout par la célébration des fêtes de mariage, les queues devant les points de vente de la semoule, les enfants qui traînent dans la rue et les espaces de commerce saturés, une attitude qui risque de coûter cher.

En moins de 48 heures, plus de 10 cas positifs et deux décès ont été enregistrés dans la ville et la liste demeure ouverte.



Bilan à la hausse

La wilaya d’Ouargla a enregistré, jusqu’au 18 avril 2020, 28 cas dont 4 décès, selon l’autorité nationale de la promotion de la santé et le développement de la recherche à Ouargla -26 cas selon la Commission de suivi de l’évolution de l’épidémie du ministère de la Santé. Les cas sont enregistrés dans les quartiers populaires, notamment à Beni Yahcen, 4 cas actifs, et Bouameur, 5 cas positifs et 1 décès. D’autres cas sont enregistrés dans le quartier de Hay Enasr (3), de Sidi Khouiled (2), Hassi Messaoud (4 positifs et 1 décès).

A Touggourt, 180 km du chef-lieu de wilaya d’Ouargla, 6 cas et 1 décès. On vient juste d’apprendre d’une source médicale, 3 autres cas dans les quartiers de Boughoufala et Benithour, en plein centre-ville d’Ouargla en attendant les résultats des tests.



Tout est mis en place pour contenir l’épidémie

Le staff de soins et l’équipe médico-soignante du service de confinement à l’EPH Mohamed-Boudiaf de Ouargla, composés de médecins généralistes, de spécialistes et d’infirmiers, ont lancé, à travers certains médias et les réseaux sociaux, un appel d’urgence aux autorités locales pour attirer leur attention sur les conditions, selon eux, lamentables et difficiles dans lesquelles ils exercent. Des conditions qui nécessitent, une réelle et sérieuse intervention de la part des responsables afin de remédier aux lacunes qui empêchent le personnel médical de remplir pleinement son rôle, ont-ils déclaré. Le personnel soignant du service de confinement réclame une salle de repos et un lieu d’isolement. Après leurs gardes, ils rentrent chez eux et exposent ainsi leurs familles au risque de contagion. Par mesures préventives, ils réclament des lieux de confinement en dehors de leurs domiciles comme c’est le cas dans les autres wilayas où l’Etat a loué des chambres d’hôtel pour assurer le repos des équipes médicales et la sécurité de leurs familles. Ces derniers ont appelé les autorités locales à intervenir et à assumer leurs responsabilités à l’égard des déficiences relevées. Le Directeur de la santé DSP d’Ouargla S. Fadel a démenti, dans un appel téléphonique, tout ce qui a été rapporté par le personnel médical. Il a affirmé que la wilaya dispose de tous les moyens matériels nécessaires. « La DSP a reçu des quantités suffisantes de tests de prélèvement et de tests instantanés de dépistage pour la prise en charge des cas à dépister. Le service est bien équipé et on a tout ce qui faut pour faire face à la crise », a-t-il indiqué. Le Dr. Chahed Mohamed-Adel, Chef de service de confinement à l’hôpital d’Ouargla, rassure en affirmant que le service dispose de tout ce qui est indispensable à la prise en charge des malades atteints du Covid-19 de la phase de dépistage jusqu’à la phase de traitement. « Nous disposons d’un lot de kits de prélèvement et d’un lot de tests de dépistage instantanés du coronavirus, pas encore utilisés puisque le diagnostic effectué par nos équipes se fait par scanner pulmonaire et test PCR », a-t-il expliqué. Selon lui, la situation est exceptionnelle, mais toutes les mesures sont mises en place pour faire face à la crise, que ce soit dans la prévention, le dépistage, le traitement ou le suivi de la pandémie sur terrain. Certes, il existe quelques manques comme partout dans le monde, mais la situation au niveau local est jusqu’à maintenant maîtrisable. « On a actuellement 16 patients sous traitement, leur état de santé est bon et aucun cas en réanimation jusqu’à maintenant », affirme Dr Chahed. « Ce qui est très rassurant », dit-il. Même si le nombre des cas de contaminés augmente, le nombre de sujets sortants augmente parallèlement. Donc affronter une situation de saturation est peu envisageable. Ce chef de service a souligné que la wilaya d’Ouargla a installé quatre services de confinement. En plus du service de l’EPH d’Ouargla, trois services sont mis en place à l’hôpital de la wilaya déléguée de Touggourt, à la daïra de Hassi Messaoud et la commune de Taibet (Touggour). « Le service de l’EPH Mohamed-Boudiaf dispose actuellement de 20 lits d’isolement et de 4 lits de réanimation en attendant le renforcement de ses capacités les jours à venir pour atteindre 10 lits de réanimation avec des respirateurs artificiels et plus au besoin », a ajouté Dr. Chahed. A rappeler que l’hôpital d’Ouargla a reçu, samedi 18 avril 2020, des appareils et des équipements médicaux offerts par des opérateurs économiques et des investisseurs locaux. Cette opération entre dans le cadre de la campagne de solidarité, menée et encadrée par la Chambre de commerce et d’industrie « Les Oasis » dans le but de soutien des institutions de santé de la wilaya d’Ouargla. n