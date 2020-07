Les élus de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) proposent un ensemble de recommandations à approuver par les autorités concernées de wilaya et centrales concernant la gestion de la crise épidémiologique au niveau de la wilaya d’Ouargla et la circonscription administrative de Touggourt.

Après plus de trois mois de crise, alors que la région enregistre une bond des contaminations à la Covid-19, qui a conduit les autorités centrales à réinstaurer des mesures restrictives, les membres de l’APW d’Ouargla et de Touggourt, et pour la première fois depuis le début de la crise, ont réagi en tentant d’apporter des solutions afin de pouvoir endiguer la pandémie.

La réunion qui a eu lieu, mardi 7 juillet, s’est conclue sur un ensemble de propositions et de recommandations, axées sur l’ouverture de points spécialisés dans le dépistage et la prise en charge des patients atteints de la Covid-19 dans des lieux désignés en dehors des établissements hospitaliers.

En effet, la première recommandation porte sur la désignation de points spécialisés, au niveau des unités médicales de la santé de proximité dans la détection du virus, la prise en charge des cas confirmés et des patients suspects, qui servent de centres avancés, selon la carte épidémiologique. Ces points doivent être équipés d’une radiographie X, d’un appareil ECG, d’une sous-pharmacie contenant des médicaments du protocole thérapeutique contre le nouveau Coronavirus. Ceci pour réduire la pression sur les services de la Covid-19, de rapprocher et de faciliter la prise en charge et le traitement des cas suspects.

Selon les explications fournies concernant ces premières recommandations, l’hospitalisation n’est pas effectuée au niveau de ces unités, mis en place surtout pour le tri et le traitement des cas suspects et non graves, qui peuvent être confinés à leur domicile et qui seront suivis par des équipes médicales mobiles, selon un programme tracé. Tandis que les cas avancés ou compliqués seront orientés vers l’hôpital.

Les membres de l’APW proposent également de choisir un second lieu, en dehors de l’hôpital, et le préparer en toute urgence pour faire face à une éventuelle expansion du service de la Covid-19. Il sera sous la supervision d’un comité médical, composé notamment de médecins spécialistes en maladies infectieuses, d’épidémiologistes et de spécialistes en réanimation. La troisième recommandation vise à renforcer les capacités de réanimation des services de la Covid-19 par des respirateurs, barboteurs d’oxygène et autres équipements nécessaires dans ce genre de prise en charge.

Les membres de l’APW proposent également le déplacement des lieux de consultation et de contrôle des malades sortants du service du nouveau coronavirus vers des centres de santé de proximité. Ainsi que la mise en place d’un laboratoire du diagnostic de la Covid-19, spécialisé en PCR, au niveau de la wilaya déléguée de Touggourt. Les élus de l’APW ont appelé à isoler, pendant une semaine, les quartiers qui connaissent des foyers et zones d’exposition à risque en intensifiant les tests de dépistage.

Face à cette situation alarmante, où le nombre de cas confirmés a dépassé les 30 par jour, les autorités locales tentent par tous les moyens de maîtriser la situation épidémiologique qui risque d’échapper au contrôle. Ces jours-ci, et durant une semaine encore, un reconfinement local de la population est mis en place afin de faire face à une résurgence de l’épidémie. Les nouvelles mesures concernent surtout les zones où le nombre de nouveaux cas est très important et où la Covid-19 circule beaucoup. n

