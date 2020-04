Pas moins de 3 300 masques de protection médicale ont été confectionnés et remis à plusieurs institutions étatiques et associations depuis le début de la crise sanitaire.

Dès le début officiel de l’épidémie en Algérie, et face à la pénurie de masques de protection en raison de la crise du Coronavirus, l’association Afaalou l’khaïr (faire le bien) a lancé un appel aux volontaires pour mettre sur pied un atelier de fabrication de masques médicaux et contribuer ainsi à fournir ce produit de protection au personnel soignant et intervenants en première ligne face au Coronavirus, a indiqué Mlle Akila Zaatout, vice-présidente de l’association.

Agréée depuis peu, et avec des moyens très limités, l’association Ifaalou l’kheïr a pu installer un atelier à son siège et engager un grand nombre de couturières, dont des externes dépassant les 40 et qui se sont portées volontaires pour la fabrication de masques médicaux.

L’association a reçu en don de plus de 500 mètres de tissu et après avoir reçu les conseils et règles de confection et de stérilisation de la part des professionnels de la santé, les équipes, réparties sur plusieurs ateliers privés dont un implanté dans le siège de l’association, ont procédé à la confection.

En quelques jours seulement, 1 300 unités ont été fabriquées et distribuées au personnel soignant de l’EPH Mohamed-Boudiaf, les agents de la Protection civile et de la Sûreté, ainsi que sur des associations actives sur terrain. Jusqu’à maintenant, plus de 3 300 masques ont été fabriqués et l’opération se poursuit jusqu’à la fin de la crise sanitaire, affirme Mlle Zaatout.

A Ouargla, 7 cas sont confirmés dont un décès. La région souffre encore du manque de moyens de dépistage et attend son quota des aides de la Chine, arrivés vendredi dernier, pour accentuer l’opération de dépistage et établir le chiffre réel des porteurs de virus Covid-19.

A rappeler que jusqu’à présent, aucune aide en matière de kits de prélèvements ou de tests instantanés du Coronavirus n’a été attribuée à Ouargla et Oued Souf, comme nous le confirment des médecins et paramédicaux ainsi que la famille Hami, en isolement à El-Oued depuis plus de 20 jours. Cette famille de 6 membres, dont un bébé de 4 mois, testés positifs en fin de mars dernier et après avoir été isolés et traités à l’EPH d’El-Oued, n’a pu être libérée du confinement parce qu’elle n’a pas pu être dépistée guérie ou pas. n

