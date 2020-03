Afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19, les autorités locales, en collaboration avec les services de la Protection civile, des associations et l’organisation nationale de la société civile, lancent une vaste opération de désinfection de la ville et de ses environs.

Munis de pulvérisateurs à haute pression en mains, des agents des APC, de la Protection civile et des volontaires, en tenue de protection, gants et masques, ont procédé, depuis mercredi 18 mars et jusqu’à ce jour, à la désinfection des espaces publics, d’installations et aménagements urbains, pour éviter la propagation du coronavirus. Les groupes d’intervenants, répartis sur différents lieux, ont nettoyé les arrêts de bus et de tramway, les guichets et distributeurs automatiques, les potelets de trottoir et les bancs publics. L’aéroport et la gare routière ont été également nettoyés par le produit désinfectant. Les cabines du tramway et les appareils de vente des stations ont été nettoyés à fond et stérilisés. Pas moins de 180 pulvérisateurs à haute pression supplémentaires ont été mis en place, nous révèle le P/APC de Ouargla M. Azzi, dans un entretien téléphonique hier. La commune a aussi mis en place

4 citernes d’eau et procuré plus de 10 000 litres d’eau de javel-48°. Il affirme que les opérations de désinfection et de stérilisation des lieux et endroits fréquentés se poursuivront jusqu’au 31 mars 2020.

Ce responsable évoque une pénurie de masques chirurgicaux et déclare avoir demandé des services de santé entre 5 000 et 7 000 unités qui seront disponibles les jours à venir.

Dans un communiqué publié sur la page officielle de la wilaya, le wali de Ouargla s’adresse aux autochlones pour les exhorter à rester chez eux afin de juguler le coronavirus.

Après la décision du 18 mars, ordonnant la fermeture des espaces polarisés par les activités des marchés, les manifestations commerciales et toutes les activités en rapport qui peuvent favoriser la polarisation et le rassemblement des citoyens, les autorités locales, et afin de stopper la propagation du coronavirus et à travers un autre communiqué, ont interdit toutes les activités liées aux cérémonies, les salles de cinéma, les aires de jeux et de loisirs, les jardins publics, les hammams et toutes autres activités relatives aux manifestations culturelles, économiques, sociales et scientifiques. Les activités des salles des fêtes, les mariages collectifs, les crèches et garderies d’enfants et les classes de soutien scolaire sont également interdites. n