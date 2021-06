Par Ghellab Chahinez

Des dizaines de personnes se sont précipitées, lundi matin, vers l’espace ouvert au niveau de la galerie de souk Lahdjar pour se faire vacciner contre la Covid-19. Une tente a été installée par les services de la santé dans le cadre d’une campagne de vaccination de masse, visant les personnes âgées de 50 ans et plus. Sous le slogan «le vaccin vous protège et protège vos proches», la campagne de vaccination contre le Coronavirus dans les espaces de proximité a été lancée lundi par la Direction de la santé et de la population dans plusieurs wilayas, dans le cadre de l’application du programme du ministère de la Santé, qui vise à généraliser l’opération de vaccination afin de briser les chaînes de contamination.

L’opération se déroule dans une tente adaptée, installée dans un espace public adjacent à la galerie commerciale de souk Lahdjar, en plein centre-ville d’Ouargla. Une quantité importante de vaccins suédo-britannique AstraZeneca a été allouée pour vacciner les citoyens, selon le Directeur de la santé. Cette opération durera six jours et se déroulera toute la journée, avant de se déplacer vers les différents quartiers pour toucher le plus grand nombre de citoyens et ce, jusqu’à épuisement de la quantité allouée.

Un staff médical composé de deux médecins spécialistes et plusieurs infirmiers assureront la vaccination selon des mesures sanitaires strictes.

Les premières heures de cette campagne de vaccination contre la Covid-19 ont été marquées par un flux important de citoyens malgré la forte chaleur.

Outre la campagne de vaccination en open space, une opération de vaccination régulière se poursuit également au niveau des 16 hôpitaux et polycliniques de proximité implantés à Ouargla, selon la plateforme numérique, explique le directeur par intérim de la DSP d’Ouargla. <

