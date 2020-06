De Ouargla, Ghellab Chahinez

Rassemblement et routes fermées dans un mouvement de protestation, hier mardi, dans la wilaya d’El-Oued après la hausse des prix du carburant.

Des dizaines de chauffeurs de poids lourd et quelques automobilistes se sont rassemblés, hier matin, sur la RN48. Ils ont installé leurs camions et semi-remorques sur la voie au niveau de la localité Foulia (daïra de Reghiba) bloquant la circulation dans les deux sens. Ce mouvement de protestation survient quelques jours seulement après l’entrée en vigueur de l’augmentation des prix du carburant, approuvée dernièrement dans la loi de finances complémentaire. En effet, le texte de Loi de finances complémentaire pour l’année 2020 (LFC 2020) a été adopté, le 31 mai dernier, par l’Assemblée populaire nationale (APN), qui a maintenu la proposition du gouvernement de revoir à la hausse les prix des produits pétroliers.

Cette nouvelle mesure se traduit par une hausse de cinq dinars pour le litre de gasoil et trois dinars pour les trois types d’essence (normal, super et sans plomb).

