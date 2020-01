Une commission d’évaluation des projets liés à l’alimentation en eau potable et à l’assainissement dans la wilaya de Ouargla a été dépêchée par le ministre des Ressources en Eau, Arezki Berraki, a indiqué mardi le ministère dans un communiqué.

Une délégation du ministère a été dépêchée à l’effet d’examiner l’état d’exécution du programme de développement engagé par le secteur dans la wilaya de Ouargla et d’y évaluer la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement, a fait savoir la même source.

Selon le communiqué, il s’agira pour la commission, conduite par le secrétaire général du ministère, de booster les entreprises en charge de la réalisation du programme de développement «et de donner un coup d’accélérateur aux travaux afin de répondre aux préoccupations légitimes des citoyens.

En effet, plusieurs opérations inscrites dans le cadre des différents plans de développement, aussi bien dans le volet alimentation en eau potable que sur le plan de l’assainissement, sont en cours de réalisation et affichent des taux d’avancement différents, souligne le ministère.

S’agissant de travaux urgents qui permettront d’améliorer le cadre de vie des citoyens et d’atténuer considérablement les risques de maladies à transmission hydrique, la délégation tracera un plan d’actions pour l’achèvement de ces projets dans les meilleurs délais, selon la même source.

