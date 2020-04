Les services de la Sûreté de wilaya ont enregistré 170 retraits de carte grise et 9 de circulation de motocyclettes, selon un communiqué qui nous a été transmis à la rédaction. Tous les véhicules et motos ont été placés à la fourrière communale, est-il précisé. Selon le même communiqué, pas moins de 82 personnes ont été soumises à une enquête d’identité et 20 autres à une étude de cas. Depuis le début de la crise, la Direction de la Sûreté de wilaya d’Ouargla a pris plusieurs mesures de terrain très strictes à travers le contrôle sécuritaire de tous les barrages implantés dans le territoire de compétence et d’autres points de vérification fixes au niveau des grands axes de la ville. Des patrouilles sont mobilisées dans les quartiers de la ville pour s’enquérir de la situation et déterminer l’étendue de l’application réelle de cette mesure. Les services de sécurité ont, tout de même, enregistré quelques violations et non-respects des mesures de confinement. Des opérations mises en place dans le cadre du confinement « partiel » imposé à la wilaya d’Ouargla, à l’instar du reste du pays, pour prévenir la propagation du Coronavirus Covid-19. Les services de sécurité affirment dans ce communiqué que les mesures, lors du deuxième jour de l’application du confinement, ont été largement respectées par les citoyens et les citoyennes. Cette stratégie, purement préventive, a pour objectif de réduire le risque de contagion et de propagation du virus. Les citoyens sont devenus plus conscients de l’importance de respecter les comportements préventifs en évitant les rassemblements et les sorties qu’en cas de nécessité majeure, conformément aux lois en vigueur, à partir de 19 heures du soir et jusqu’au lendemain à 7 heures. A la fin du communiqué, les services de sécurité de la wilaya d’Ouargla ont appelé tous les citoyens et citoyennes, ainsi que les conducteurs de véhicules à travers le territoire de la wilaya, à adhérer à cette mesure qui permet de lutter contre la propagation de ce virus, en restant chez eux et en ne sortant qu’en cas d’urgence ou de nécessité conformément aux lois en vigueur. Toute personne qui enfreint cette procédure assume la responsabilité de ses actions et comportements.

« Le confinement est un jour mais la vie est pour toujours », conclut le communiqué. n

