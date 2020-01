Plus de 6.880 mètres linéaires de câbles en cuivre du réseau téléphonique ont été volés durant l’année 2019 à travers la wilaya d’e Ouargla, a appris hier mardi l’APS auprès des services d’Algérie Télécom (AT). La région de Ouargla est la plus touchée par le phénomène avec un préjudice de 5.634 mètres de câbles volés, suivie de celles de Hassi-Messaoud (1.105 mètres) et Touggourt (150 m), a précisé le chargé de la communication à la direction opérationnelle d’AT à Ouargla. Ces agressions sur le réseau téléphonique, en plus des pertes financières qu’elles induisent, entravent la bonne mise en œuvre du programme de développement annuel de l’entreprise puisqu’elles contraignent à des investissements supplémentaires qui au lieu d’aller consolider le développement du secteur vont à la substitution des tronçons de câbles volés et la réhabilitation du réseau affecté, a expliqué Omar Thelib. Concernant le plan d’action annuel d’AT, la première tranche de l’opération de rénovation et de modernisation des équipements techniques du réseau multiservices (MSAN) à travers les daïras de Ouargla, N’goussa et Sidi-Khouiled a été finalisée, a-t-il fait savoir. L’opération en question se poursuivra durant l’année 2020 pour toucher d’autres zones d’habitation dans les régions de Ouargla et Touggourt, à l’effet d’améliorer les prestations et de remédier aux pannes récurrentes sur le réseau téléphonique, a ajouté M. Thelib. Le nombre d’abonnés au réseau téléphonique fixe dans la wilaya

de Ouargla a atteint les 62.503 abonnés, tandis que celui des abonnés au réseau d’Internet de 4ème génération est estimé à 28.903 clients, contre 37.260 abonnés pour le réseau d’internet à haut débit, selon les données de l’entreprise Algérie Télécom.

