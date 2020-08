Cent-dix-neuf (119) centres d’examen ont été retenus à travers la wilaya d’Ouargla pour abriter les examens du Brevet d’enseignement moyen (BEM) et du Baccalauréat (session 2020), a-t-on appris lundi auprès de la Direction locale du secteur de l’Education. Cinquante neuf (59) d’entre eux accueilleront les examens du BEM pour lequel se présenteront du 7 au 9 septembre prochain 14.936 candidats, entre scolarisés, libres et pensionnaires des établissements de rééducation, a-t-on signalé. Les 60 autres centres abriteront du 13 au 17 septembre prochain les épreuves du baccalauréat qui concerneront cette année 15.747 candidats, entre scolarisés et libres, a ajouté la source. Pour préserver la santé des candidats et des encadreurs, en cette conjoncture de pandémie du Covid-19, un protocole sanitaire de prévention est mis en place et devra être rigoureusement suivi. Il s’articule principalement autour de la désinfection de l’ensemble des centres d’examen, l’obligation du port des bavettes de protection, la disponibilité du gel hydro-alcoolique et une disposition du mobilier scolaire (tables et chaises) dans les salles, de sorte à veiller au respect de la distanciation physique.

