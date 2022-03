Par Kahina Sidhoum

La 344e session du Conseil d’administration de l’Organisation internationale du travail (OIT) s’est ouverte le lundi 14 mars 2022 et doit se terminer le 25 ou 26 mars. A l’ordre du jour de ses travaux, les questions clés du monde du travail, «notamment une reprise centrée sur l’humain en réponse à la crise de la Covid-19», ainsi que l’élection du nouveau Directeur général de l’Organisation.

Parmi les points abordés par le Conseil de l’Organisation international du travail figurent ceux relatifs à «l’inclusion de conditions de travail sûres et saines dans le cadre des droits fondamentaux de l’OIT», le suivi de la résolution de la Conférence de 2021 sur l’inégalité dans le monde du travail et le renforcement de la coopération multilatérale découlant du Forum mondial de haut niveau sur une reprise centrée sur l’humain qui s’est tenu en février 2022». Le Conseil d’administration examinera également l’évolution de la situation au Myanmar, au Bangladesh et au Venezuela dans le cadre de ses fonctions de surveillance. Autre point important, le remplacement par l’élection de l’actuel Directeur général de l’OIT, le Britannique Guy Ryder, dont le mandat entamé en 2021 prendra fin effectivement le 1er octobre 2022. Les auditions en personne des cinq candidats au poste de Directeur général ont eu lieu le 14 mars dernier. L’élection proprement dite aura lieu le 25 mars et sera annoncée publiquement dès que le résultat sera connu, le 25 ou 26 mars. Ces cinq candidats sont Gilbert Houngbo du Togo, Kang Kyung-wha de la République de Corée, Mthunzi Mdwaba d’Afrique du Sud, Greg Vines d’Australie et Muriel Pénicaud de France. L’ancienne ministre française du Travail est soutenue par l’Union européenne et ses Etats membres. Elle «apporte sa longue expérience dans quatre domaines clés, que nous considérons comme essentiels pour le poste de Directeur général de l’OIT «, a déclaré l’ambassadrice Lotte Knudsen, cheffe de la Délégation de l’Union européenne auprès des Nations unies à Genève. Si Mme Pénicaud est élue, elle sera la première Directrice générale de l’OIT en plus de cent ans d’existence de cette organisation. n

Articles similaires