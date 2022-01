Intitulé «Emploi et questions sociales dans le monde : Tendances 2022», le nouveau rapport de l’Organisation onusienne avertit que la reprise du marché mondial du travail est lente et incertaine. Selon l’OIT, le chômage devrait rester au-dessus des niveaux d’avant la Covid-19 jusqu’en 2023.

Par Feriel Nourine

Le marché de l’emploi est loin d’être sorti de la zone rouge dans laquelle il a été acculé par la pandémie de la Covid-19, il y a déjà deux années. Pis encore, le dur impact planétaire des variants Delta et Omicron ont forcé l’Organisation internationale du travail (OIT) à réviser à la baisse ses prévisions de reprise du marché du travail en 2022.

Le retour à la période d’avant la pandémie devra encore attendre au vu de la situation sanitaire qui continue à fragiliser le monde du travail et à rendre incertaine toute reprise, laissant clairement entendre l’OIT à travers de nouveaux chiffres. Dans son rapport sur les tendances du marché, l’organisation prévoit désormais un déficit global en heures travaillées équivalent à 52 millions d’emplois à temps plein par rapport au quatrième trimestre de 2019, soit deux fois plus que ce que l’organisation onusienne prévoyait encore en mai 2021.

«Deux ans après le début de la crise, les perspectives demeurent fragiles et le chemin de la reprise s’avère lent et incertain», constate le Directeur général de l’OIT, Guy Ryder. Ce dernier note également que les dégâts causés par la crise sanitaire au marché du travail sont en train de s’inscrire dans la durée et une augmentation de la pauvreté et des inégalités sociales. «Nous constatons déjà des dégâts potentiellement durables sur le marché du travail et nous assistons à une augmentation préoccupante de la pauvreté et des inégalités», a-t-il souligné à ce propos, citant l’exemple de «nombreux travailleurs qui se voient contraints de passer à de nouveaux types d’emplois», comme dans le tourisme et les voyages internationaux, durement frappés par les restrictions sanitaires.

Concernant le chômage, l’organisation onusienne l’estime à 207 millions en 2022, c’est-à-dire toujours plus élevé qu’avant la pandémie (186 millions en 2019).

Par ailleurs, le taux d’activité global devrait rester 1,2 point de pourcentage inférieur à celui de 2019, prévoit encore l’organisation. Elle souligne surtout que la crise sanitaire – qui a déjà fait, selon les chiffres officiels, plus de 5,5 millions de morts et coûté des milliers de milliards de dollars – a eu des effets bien plus graves que les statistiques ne laissent apparaître, parce qu’elles n’incluent pas les personnes qui ont quitté le marché du travail.

La reprise se complique donc de plus en plus pour le marché du travail. Et si elle doit s’opérer, il faudra qu’elle soit «de grande envergure», estime M. Ryder, soulignant que «pour être durable, cette reprise doit se baser sur les principes du travail décent, y compris en matière de santé et de sécurité, d’égalité, de protection sociale et de dialogue social».

L’Amérique du Nord et l’Europe affichent les signes de reprise les plus marqués, contrairement à l’Asie du sud-est, l’Amérique latine et les Caraïbes, relève le rapport de l’OIT, alors que sur le plan national, «la reprise du marché du travail est la plus forte dans les pays à revenu élevé, alors qu’elle est la plus faible dans les économies à revenu intermédiaire inférieur», constate la même source. Pour ce qui est de l’emploi des femmes, les conséquences disproportionnées de la crise devraient perdurer dans les années à venir», alerte encore l’OIT. Chez les jeunes, les fermetures d’écoles -parfois pendant de très longues périodes- «auront des implications en cascade à long terme» chez les jeunes, en particulier chez ceux qui ne disposent pas d’un accès à internet, poursuit-elle. «Sans effort concerté et des politiques efficaces au niveau international et national, il est probable qu’il faudra des années dans certains pays pour réparer les dégâts», prévient le patron de l’OIT, soulignant que les conséquences de cette situation se manifesteront sur le long terme «pour le taux de participation, le revenu des ménages mais aussi pour la cohésion sociale, voire même politique».