Le Koweitien, Djamel Aissa Al Loughani a été élu, lundi, Secrétaire général de l’Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (OPAEP), a indiqué un communiqué du ministère de l’Energie et des Mines, qui précise que le nouveau SG entamera ses fonctions à partir de février prochain. L’élection de M. Al Loughani a eu lieu lors de la 109e réunion de l’OPAEP tenue en visio-conférence avec la participation du ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab. Lors de cette réunion, l’Irak s’est vue attribuer la présidence tournante pour l’année 2023, a ajouté le communiqué. Les participants ont examiné la possibilité d’élargir la qualité de membre à d’autres pays arabes. Les membres de l’OPAEP ont décidé, à l’occasion, de la mise en place d’une commission ad hoc pour remettre de l’ordre dans l’organisation en vue d’insuffler une nouvelle dynamique prenant en considération les nouveaux défis et les mutations que connaissent les marchés de l’énergie. L’OPAEP regroupe les pays membres suivants: l’Algérie, le Koweït, le Royaume de l’Arabie saoudite, la Libye, le Qatar, le Bahreïn, les Emirats arabes unis, l’Irak, la Syrie, l’Egypte et la Tunisie. Présidée par Bassam T’omah, ministre syrien du pétrole et de la richesse minière, la 109e réunion a porté sur les études économiques et techniques ainsi que les rapports rédigés par le secrétariat général de l’Organisation tels que le rapport trimestriel sur la situation international du pétrole et le rapport trimestriel sur «l’évolution du GNL et de d’hydrogène», a ajouté le ministère. La rencontre a permis aussi d’examiner le taux d’avancement de la mise en œuvre du plan d’activation et de développement de l’OPAEP adopté par les conseil des ministres de l’organisation, notamment en matière de relance de la relation entre le secrétariat général et les entreprises arabes qui en découlent, la promotion du rôle de l’OPAEP dans la formation, la coordination des positions des pays membres au sujet des négociations relatives au changement climatique et les engagements qui suivent en sus du développement d’une base de données et l’activation de son rôle.

