Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout a dévoilé lundi les mesures relatives aux moyennes de passage d’un niveau à un autre pour les trois cycles d’éducation, lesquelles consistent en la réduction de la moyenne d’admission à 4,5/10 pour le cycle primaire et à 9/20 pour les cycles moyen et secondaire. S’exprimant lors d’une conférence de presse animée au siège de son département ministériel, en présence des partenaires sociaux, Mohamed Ouadjaout a précisé que « partant du niveau avancé enregistré en matière d’exécution des programmes d’éducation dispensés aux élèves de trois cycles scolaires dont le taux a dépassé 75% durant les deux trimestres, une série de mesures ont été prises en application de la décision du Conseil des ministres concernant l’organisation de la fin d’année scolaire en cours et des épreuves nationales de la session 2020« . Pour le cycle primaire, il s’agit d’un passage d’un niveau à un autre sur la base du calcul de la moyenne du premier et du deuxième trimestre, la baisse de celle d’admission à 4,5/10 et l’annulation de l’examen de fin du cycle primaire, a-t-il indiqué. S’agissant du cycle moyen, le ministre a ajouté que le passage d’un niveau à un autre se fera sur la base de calcul de la moyenne des deux trimestres, 1 et 2, et de la réduction de la moyenne d’admission à 9/20.

Le ministre a affirmé, à ce propos, que la situation sanitaire actuelle « ne permet pas l’organisation de l’examen du Brevet d’enseignement moyen (BEM) à son échéance fixée, d’où la décision de son organisation durant la deuxième semaine du mois de septembre prochain, si les circonstances sanitaires le permettent ». Plus précis, le ministre a ajouté que les épreuves seront basées sur ce qui a été dispensé en classes comme enseignement, lors du premier et deuxième trimestres de l’année scolaire 2019/2020. Pour ce qui est du cycle de l’enseignement secondaire, le passage d’un niveau à un autre, s’effectuera sur la base du calcul de la moyenne des premier et deuxième trimestres et de la baisse de la moyenne d’admission, à 9/20, pour peu que les épreuves du Bac aient lieu, si les circonstances sanitaires le permettent, au début de la 3e semaine du mois de septembre 2020, en conformité à ce qui a été dispensé comme enseignement lors du premier et deuxième trimestres. La situation sanitaire prévalant dans le pays, rappelle encore le ministre, « ne permet pas la tenue de l’examen du Baccalauréat à la date fixée« .