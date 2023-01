Il est évident que l’organisation de la CAN-2025 se jouera entre l’Algérie et le Maroc même s’ils sont 5 prétendants à briguer l’organisation. Jusqu’à récemment, on pouvait penser que les Marocains avaient une certaine influence au sein de la Confédération africaine de football (CAF) qui les mettait en ballotage favorable. Mais les derniers événements survenus avant le CHAN-2022, qui se déroule sur notre sol, auraient changé le rapport des forces en faveur de la partie Dz.

Par Mohamed Touileb

En se retirant à la dernière minute du CHAN-2022 pour des considérations politiques, le Maroc n’a pas franchement marqué des points aux yeux de la CAF. Surtout que l’instance avait mis l’accent sur l’importance de ce tournoi qui semblait s’essouffler et perdre de son intérêt. Naturellement, la présence des Lions de l’Atlas, dont la sélection A’ avait remporté les deux dernières éditions, était importante pour que la Fédération royale marocaine de football (FRMF) montre son implication dans le projet «sauvetage du CHAN».

A ce jeu, les Algériens ont marqué des points en offrant ce qui ressemble certainement à l’édition la plus aboutie de cette épreuve vitale pour les footballeurs évoluant dans les championnats nationaux.

Ces joueurs n’ont pas franchement l’opportunité de disputer des CAN sachant que les Africains qui jouent à l’étranger sont privilégiés par les sélectionneurs de l’équipe A. Dès lors, ce genre de manifestation vient pallier cette «injustice».



Les Marocains collectionnent les gaffes

De l’avis des présidents des fédérations africaines concernées par la messe continentale, la séquence 2022, que l’Algérie abrite (13 janvier – 04 février), est impressionnante en matière d’organisation et d’infrastructures mises à disposition par notre pays afin que ce rendez-vous reflète la meilleure image qui soit de l’Afrique.

Cette nouvelle proximité concrète que l’Algérie a pu «créer» avec l’Afrique, dont elle fait partie et pour laquelle elle montre une considération sans faille, ne peut que favoriser le la candidature algérienne pour «hoster» la CAN-2025 au détriment d’un Maroc qui est en perte constante de crédit ces derniers mois et qui a déjà des antécédents peu glorieux avec l’Afrique qu’il n’hésite pas à laisser tomber à chaque occasion. On se rappelle de la CAN-2013 dont l’organisation a été mise en péril avec une volte-face, toujours à la dernière minute, en avançant la crainte de l’épidémie d’Ebola.

Par la suite, la CAF a dû se débrouiller pour trouver un hôte en catastrophe et sauver l’événement. Elle avait décidé de sanctionner le Maroc en projetant de le priver de deux éditions 2015 et 2017. Mais elle l’instance confédérale avait fini par annuler cette décision suite au recours de la FRMF qui avait réussi à activer son lobby grâce à son influent patron Fouzi Lekjaâ.



Changement pour la date du verdict

Toutefois, on peut penser que ce dernier, à cause d’une sorte de condescendance envers le continent, soit en perte nette de soutien. D’ailleurs, on peut le déceler grâce à des indices. Ainsi, Djahid Zefizef, premier responsable à la Fédération algérienne de football (FAF), a déclaré vendredi que le verdict sur le pays organisateur de la CAN-2025 ne devrait pas tomber le 10 février prochain à Rabat en marge de la Coupe du Monde des clubs FIFA 2022.

«La réponse de la CAF devrait être donnée lors de la deuxième moitié du mois de février. La CAF aura, en Algérie, une réunion dès la fin du CHAN-2022», indique le successeur de Charaf-Eddine Amara. Il dira aussi que «le dossier de l’Algérie est solide et a des chances de convaincre le Comité exécutif de la CAF. On travaille pour que cette candidature aboutisse». Le changement de la date de la sentence peut être un indicateur en faveur de l’Algérie. Wait & see. n