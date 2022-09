Depuis jeudi, c’est officiel, la Guinée ne sera pas hôte de la CAN-2025 comme prévu initialement. En effet, la Confédération africaine de football (CAF) est arrivée à la conclusion que les Guinéens ne présentent pas assez de garanties pour accueillir le tournoi. Dès lors, il faudra désigner une nouvelle terre d’accueil. L’Algérie serait en pole pour reprendre le relais. Toutefois, le Maroc veut bien jouer des coudes pour organiser la messe continentale. À partir de là, aucun des deux postulants en question ne voudra perdre dans cette lutte pour des considérations supra-sportives.

Par Mohamed Touileb

Le lobbying qu’exerce Fouzi Lekjaâ, président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), à la CAF depuis l’ère d’Ahmad Ahmad est manifeste. Cela semble perdurer malgré l’avènement de Patrice Motsepe au sommet de la balle ronde africaine.



Le Maroc a presque tout raflé

Ces dernières années, le Maroc, qui avait planté l’Afrique en renonçant à l’organisation de la CAN-2015 en avançant l’épidémie d’Ebola comme argument, a pu abriter les événements phares du football continental. On pense notamment à la CAN-2020 de Futsal, la CAN 2022 dames, la finale de la Ligue des Champions CAF 2022 ainsi que la Supercoupe de la CAF qui va s’y jouer dans 4 jours entre le Wydad Casablanca et le RS Berkane. Le lobbying exercé par Lekjaa est considérable puisqu’il est d’une efficacité avérée. Maintenant, il va falloir aller sur ce terrain pour les représentants algériens afin de convaincre les différents membres de la CAF de voter pour une éventuelle postulation algérienne. Si la CAN-2025 est une opportunité réelle pour l’Algérie afin de démontrer sa capacité à assurer le bon déroulement des manifestations d’ampleur, il y a aussi la possibilité d’échec. L’impact de ce dernier est relatif à l’adversaire. Et d’aucun ne sait que voir le Maroc remporter ce « concours » sera un véritable affront pour l’Algérie.



Au-delà du sport

Dès lors, il va falloir obtenir des garanties auprès de la structure confédérale. En juillet dernier, Patrice Motsepe, boss de la CAF, était en visite à Alger. En marge de son escale, il avait rencontré le Président de la République Abdelmadjid Tebboune ainsi que Djahid Zefizef qui pilote la Fédération algérienne de football (FAF). A ce moment-là, la probabilité de déposséder la Guinée de la CAN-2025 était déjà dans les tuyaux. Est-ce que les différentes parties ont évoqué le possible dépôt de dossier pour l’Algérie en cas de réattribution ? On ne peut rien affirmer.

En revanche, Motsepe a pu faire un tour et voir les nouveaux stades dont l’Algérie dispose désormais. Il a été voir l’écrin de Baraki, qui sera le théâtre de rencontres du CHAN-2022 (13 janvier – 04 février) et l’antre de Douéra qui est en cours de construction. D’ici 2025, le parc des stades Dz sera plus étoffé. Sur le plan des infrastructures, notre pays n’a désormais rien à envier à l’Egypte, l’Afrique du Sud et le Maroc habituelles références en la matière. Maintenant, il y a d’autres aspects dans lesquels il faudra se montrer efficace. La persuasion fait aussi partie du domaine sportifo-diplomatique…