C’est certain. L’Algérie sera candidate pour organiser la CAN-2025 après que la Confédération africaine de football (CAF) a décidé de déposséder la Guinée de son statut de pays hôte. Vendredi, Djahid Zefizef, président de la Fédération algérienne de football (FAF), s’est dit confiant pour le dossier algérien. Et ce même si le Maroc devrait se mêler à la bataille pour être la capitale du football africain lors de ladite édition du tournoi.

Par Mohamed Touileb

Le CHAN-2022 (13 janvier – 04 février) et la CAN-2023 U17 (08-30 avril) sont deux évènements importants que l’Algérie abritera incessamment. Ces deux épreuves font office de « prologues » avant une postulation concrète pour abriter la CAN-2025. Réussir l’organisation de ces deux manifestations sera une quasi-garantie pour gagner le concours de pays hôte du tournoi principal en Afrique.



Le dépôt en avril

Ainsi, Zefizef a noté, vendredi sur les ondes de la Radio nationale, Chaîne III, qu’« on attend l’ouverture officielle du dépôt de candidatures. C’est une manifestation d’intérêt qui s’ouvre avec canal CAF avec un cahier des charges précis. Ils laissent le temps aux associations de le remplir, de se renseigner avec les pièces annexes qui sont les déclarations d’usage des autorités. Normalement ça se passe entre avril et juin et on a la possibilité que ça se passe en Algérie en marge de la CAN U17. C’est encore mieux. Il y a une réunion du Comex en janvier et l’autre en avril à Alger ».

A l’approche des deux rendez-vous pour les seniors et les cadets, Patrice Motsepe a fait deux visites en Algérie dont la première en juillet dernier. Le patron de la CAF avait visité les différents nouveaux sites footballistiques du pays. « Motsepe était surpris que l’Algérie n’ait pas pu organiser une CAN depuis 1990, d’ailleurs il a interdit aux représentants des fédérations de se présenter à cette CAN 2025 d’une manière ironique, bien sûr », a révélé le successeur de Charaf-Eddine Amara à la tête de la FAF.



Il réclame le soutien des médias Dz

Par ailleurs, l’ancien Manager général de la FAF sait que la campagne médiatique autour de la capacité de l’Algérie à accueillir la messe africaine premium sera importante pour que la postulation gagne en persuasion. Dans cette optique, il a fait appel « à tous les journalistes pour accompagner cette campagne pour le bien de l’Algérie et rien d’autre » afin de ne pas connaître le même sort qu’en 2017 « car c’était une attribution sanction pour l’Algérie ».

Zefizef semble être ultra optimiste pour voir l’Algérie élue comme pays organisateur de la CAN-2025 et succéder à la Guinée. Est-ce un excès de confiance ou une attitude qui résulte de « garanties » obtenues auprès de la haute sphère confédérale.

On ne peut rien affirmer. Mais, dans tous les cas, l’Algérie joue sa crédibilité en se mêlant à cette lutte. Surtout si le Maroc décide de jouer ce match. n