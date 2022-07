Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, était en visite de 24 heures en Algérie. Un passage qui a été mis à profit par les responsables Dz afin de prouver au patron de la CAF que le pays est bien doté pour abriter une Coupe d’Afrique des nations. Celle de 2025 serait une priorité absolue, puisque le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a personnellement reçu Motsepe.

Tout indique que l’Algérie compte mettre le paquet pour accueillir la messe continentale à la première occasion qui se présente. Et cela peut même devenir une « affaire d’Etat » sachant les répercussions que cela peut avoir sur l’image de l’Algérie quand on réussit à abriter des compétitions d’envergures.



Réussir le CHAN-2022, la première étape



Après avoir réussi l’organisation des Jeux Méditerranéens 2022 à Oran, l’Algérie aura un autre défi dans quelques mois. Il concerne le Championnat d’Afrique des nations (CHAN) des joueurs locaux. Une épreuve qui se tiendra du 13 au 04 février prochains. « La visite de Patrice Motsepe concernait deux axes dont l’évaluation de l’état d’avancement des préparatifs du CHAN 2022. Il a marqué sa satisfaction sur le plan organisationnel et a eu l’engagement de la FAF et des pouvoirs publics pour que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour réussir l’organisation de ce tournoi », a indiqué Djahid Zefizef, premier responsable de la FAF. Mais l’envie d’être la capitale des rendez-vous importants ne se limite pas à ça. En effet, l’Algérie lorgne sur l’édition 2025 de la CAN. Beaucoup d’incertitudes prévalent sur la capacité de la Guinée à être le pays hôte de ladite séquence. C’est pour cela que les autorités Dz comptent bien suppléer les Guinéens pour abriter la compétition majeure la balle ronde en Afrique dans moins de trois ans. Surtout que l’ensemble des stades qui sont en construction ou en voie de finalisation seront exploitables.



La diplomatie algérienne face au lobbying marocain



D’ailleurs, Motsepe a visité les enceintes de Baraki et Douéra qui vont renforcer le parc stadier en Algérie. L’écrin de Baraki, quasi-finalisé, l’a particulièrement séduit. Il faut dire que les antres de cette modernité ne sont pas nombreux dans notre continent. Et cela représente un atout majeur pour une éventuelle candidature algérienne pour accueillir des CAN dans l’avenir.

Est-ce que cette escale va suffire pour résister à un fort probable dossier d’organisation du Maroc pour remplacer la Guinée ? Rien n’est moins sûr sachant que Fouzi Lekjaa est très présent et pesant dans l’environnement de la CAF. Ces derniers mois, beaucoup de décisions émanant de la structure footballistique suprême en Afrique ont semblé en faveur du Maroc. Le lobbying des voisins est manifeste. Et cela dure depuis le mandat du Malgache Ahmad Ahmad. Le derby pour récupérer l’organisation s’annonce chaud. Il aura probablement des allures politico-sportives.