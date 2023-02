La 2ème édition de la Conférence internationale sur l’intelligence économique se tiendra les 18 et 19 février à Alger, sous le slogan : “Nouveaux défis internationaux et souveraineté économique, l’intelligence économique comme levier de la relance industrielle”, a indiqué jeudi un communiqué du ministère de l’Industrie.

Cette édition qui se tient sous le haut patronage du Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane vise à “conforter la fonction de l’intelligence économique et la réunion des mécanismes de veille stratégique, appuyés par un système informatique efficace dans les entreprises économiques en vue d’augmenter la contribution du secteur dans le produit intérieur brut (PIB) et améliorer la compétitivité des entreprises industrielles et renforcer leur capacité de résilience”, précise la même source.

Prendront part à cette manifestation, 350 participants représentant les acteurs dans l’environnement des entreprises parmi les experts locaux et étrangers, opérateurs économiques du secteur public et privé, chercheurs et enseignants universitaires, et ce en vue d’échanger les expériences et les idées sur l’application de l’intelligence économique et la veille stratégique pour faire face aux nouveaux défis géopolitiques et économiques.

Cette manifestation qui sera couronnée de recommandations pratiques visant à contribuer à la mise en place d’outils à même d’intégrer le système de l’intelligence économique au niveau des entreprises, verra l’organisation de quatre panels sur divers domaines portant sur l’intelligence économique et le cadre géopolitique, l’intelligence économique et la relance économique en Algérie, l’intelligence économique et la compétence économique, et l’expérience dans intelligence économique.

Dans le cadre de cet événement, trois publications de référence élaborées par le secteur de l’industrie avec la contribution d’experts en la matière seront, présentées, lesquelles devront contribuer à l’application de l’intelligence économique au sein des établissements.

Ces publications consistent en un livre blanc sur l’intelligence économique au service de l’industrie, définissant la stratégie du secteur pour les cinq prochaines années, outre un guide de mise en place de l’intelligence économique permettant un accompagnement au profit des entreprises et des organismes afin de créer leurs propres structures, en plus d’un guide de formation en intelligence économique qui permet aux utilisateurs d’acquérir des compétences requises par les différentes activités relatives à ce métier dont la vigilance, la protection et l’influence.

Le communiqué a également mis en avant “le rôle important que joue l’intelligence économique dans la politique de diversification économique menée par l’Algérie, et évoquée par le Président de la République à plusieurs reprises, notamment lors de la Conférence nationale sur la relance industrielle, qui a fixé un objectif majeur consistant en l’augmentation de la contribution de l’industrie au PIB”.

“La mise en œuvre de cette politique et la réalisation de l’objectif tracé nécessitent un haut niveau de compétences et de capacités pour maitriser la méthode d’obtention d’informations économiques précises et correctes ainsi que la manière de les traiter au mieux des intérêts de l’entreprise”, conclut le communiqué.