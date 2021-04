Par Kader M.

Désormais, l’Organisation algérienne du patrimoine, du tourisme et de l’artisanat traditionnel (OAPTAT) dispose d’une représentante officielle auprès de la communauté algérienne à l’étranger. Il s’agit de la journaliste Nawel Kadi, vivant à Paris.

Cette dernière, activant farouchement dans la promotion du patrimoine national à l’étranger, a toujours défendu l’originalité du patrimoine via les moyens médiatiques où elle lance des messages destinés à la valorisation et la protection du patrimoine culturel algérien. Elle a été désignée officiellement par Tarek Salhi, président de l’OAPTAT, le 8 avril 2021 (P-V d’installation n° 14/2021 du 08/04/2021). Très connue dans le mouvement de la société civile et auprès des ambassades algériennes en Europe, elle dispose de plusieurs actions en faveur de la protection, la valorisation et la promotion du patrimoine culturel algérien.

Elle fut d’ailleurs la première à participer pleinement à la diffusion du hashtag « se vêtir algérien » et à chapeauter une campagne intitulée « Faire connaître le patrimoine de ton pays à l’étranger ».

Dans le cadre de l’opération de structuration, entamée depuis sa création en février 2019, pour concrétiser une large présence à travers les diverse régions du pays, voire à l’étranger, pour faire connaître et promouvoir le patrimoine culturel diversifié et les riches potentialités touristiques du pays, l’initiative de l’OAPTAT constitue un premier pas pour consolider les actions destinées à la vulgarisation et la promotion de l’héritage culturel diversifié et les potentialités touristiques de l’Algérie.

Convention de partenariat OAPTAT-SAA à Sétif

Poursuivant sa vulgarisation, l’OAPTAT a entamé une initiative en faveur de ses adhérents relevant du bureau de wilaya de Sétif consistant en la signature d’une convention de partenariat avec la Société nationale d’assurances (SAA).

L’initiative a été largement appréciée par les membres et adhérents de l’OAPTAT de la wilaya de Sétif. Elle stipule des réductions atteignant le taux 50% pour toute opération d’assurances contractée auprès de la SAA de Sétif (véhicule, voyage à l’étranger, matériels, excursions…) et autres. n

