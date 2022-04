Quelque 25 jeunes porteurs de projets sont hébergés actuellement à l’incubateur de l’université d’Oran 1 «Ahmed Benbella» dans le cadre de l’encouragement de l’esprit entrepreneurial chez les étudiants, a-t-on appris, mardi, du responsable de cette structure d’accompagnement.

«Les étudiants de différentes spécialités à l’université dont celles de l’informatique, de la biotechnologie, de la médecine, la pharmacie, entre autres, bénéficient d’un accompagnement pour développer leurs idées innovantes et les transformer en projets», a précisé à l’APS, Pr. Rouane Hassan Omar.

A ce propos, il a précisé que cette structure assure aux étudiants porteurs d’idées, l’accompagnement et l’assistance pour la concrétisation de leurs idées en projets ainsi que l’hébergement jusqu’à la création d’entreprise. Pour ce qui est de l’encadrement, le même responsable a assuré que des professeurs, des spécialistes en l’entrepreneuriat, des cadres de l’Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat (ANADE), des représentants des banques sont à la disposition de ces jeunes pour leur assurer une formation, une assistance et un coaching nécessaires pour la maturation de leurs idées de projets. Les étudiants sont accompagnés dans la création de business-plans, les études technico-financières, l’obtention de brevets au niveau de l’Institut national de la propriété intellectuelle (INAPI) ainsi que dans l’obtention d’une labellisation de projet-innovant et une start-up. En 2020, année de lancement de l’incubateur de cette université, treize projets ont été hébergés. Ce nombre est passé à une vingtaine en 2021.

«Nous aspirons à héberger un plus grand nombre de porteurs de projets car nos jeunes étudiants ont beaucoup de talents et énormément d’idées innovantes», a encore souligné le même responsable. n

