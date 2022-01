L’université des sciences et technologie d’Oran (USTO) «Mohamed Boudiaf» ouvrira un laboratoire d’analyses PCR pour le dépistage du Covid19, au profit de la communauté universitaire, a-t-on appris de la vice-rectrice de cet établissement, Mme Naima Miroufel. Il s’agit d’un laboratoire avec une capacité de 100 tests par jour. «Il sera un acquis supplémentaire pour la wilaya d’Oran permettant de renforcer le dépistage au sein de la communauté universitaire, enseignants et étudiants», a déclaré Mme Miroufel. Ce laboratoire d’analyses ouvrira ses portes dès son homologation par l’institut Pasteur d’Alger et sera rattaché au Laboratoire de recherche en génétique moléculaire et cellulaire, de l’USTO, que préside le Pr Naima Miroufel elle-même. «Le projet de ce laboratoire d’analyse a été financé par la Direction générale de la recherche scientifique et de la technologie «, a expliqué la même responsable, ajoutant que des appels d’offres pour l’acquisition des équipements et les consommables nécessaires ont été lancés dès le mois de juillet 2020. «A cause de la crise sanitaire, le monde entier tourne au ralenti. Ce n’est qu’à la fin 2021 que nous avons réussi à finaliser le projet sur le plan logistique, pour lancer les démarches de l’homologation auprès de l’institut Pasteur», a-t-elle ajouté. <

