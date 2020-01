L’Observatoire régional de la santé (ORS) d’Oran a constitué une cellule multisectorielle pour initier un plan de lutte biologique dans la wilaya contre le moustique tigre, a-t-on appris de sa directrice, Nawel Belarbi. L’ORS, qui avait déjà réalisé fin 2019 une étude sur le moustique tigre dans la daïra d’Ain Turck (ouest d’Oran) et qui avait prouvé son existence dans cette région, estime qu’il est plus prudent de recourir à la méthode biologique qui repose sur l’assèchement de l’eau stagnante. «Le recours à la méthode biologique est le meilleur choix», a expliqué Dr. Belarbi, pour qui la méthode chimique comporte un risque de développer une résistance chez le moustique tigre connu pour avoir de grandes capacités d’adaptation. «La lutte biologique ne peut pas se faire sans l’implication de la population qui doit éradiquer ce moustique dans les jardins, les terrasses, les caves… en éliminant l’eau stagnante contenue dans les ustensiles, les soucoupes, les gamelles, les sceaux et tout autre récipient», a-t-elle déclaré. La particularité du moustique tigre, a-t-elle souligné, c’est qu’»il peut pondre ses œufs dans de toutes petites quantités d’eau», ajoutant que la femelle de cet insecte peut pondre des centaines d’œufs et les répandre dans différents endroits pour leur donner plus de chance d’éclore. «C’est dire la capacité de l’espèce à s’adapter pour perdurer», a-t-elle relevé.

L’objectif de la cellule qui regroupe des acteurs de différents organismes concernés par le plan de lutte biologique, notamment les APC, est d’organiser des campagnes de sensibilisation pour expliquer l’importance de la lutte biologique contre ce moustique, vecteur d’un nombre de maladies graves comme le Zika. Transmis au cours des 30 dernières années de l’Asie, à l’Afrique, puis à l’Amérique et à l’Europe par le transport de ses œufs lors des échanges commerciaux internationaux, le moustique tigre a été signalé pour la première fois en Algérie en 2010, à Tizi Ouzou.

Depuis, il a été signalé dans plusieurs wilaya du Nord du pays, lit-on dans le dernier bulletin de l’ORS. En 2019, affirme le document de l’Observatoire, l’apparition de cette espèce de moustique a été signalée dans les wilayas d’Oran, Blida, Alger, Tizi Ouzou, Jijel, Béjaia, Tipasa, Skikda, Boumerdes et Annaba. n

