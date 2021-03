Une personne est morte et deux autres ont été blessées à différents degrés de gravité dans un accident de la route, survenu samedi dans un passage à niveau dans l’agglomération d’Aïn El-Beida relevant de la commune d’Es-Senia (Oran), a-t-on appris des services de la protection civile. Cet accident est survenu suite à une collision entre une voiture de tourisme et un train de transport de voyageurs reliant Oran à Aïn-Temouchent, à hauteur d’un passage à niveau à Aïn El-Beida causant la mort sur les lieux de l’accident d’un homme âgé de 40 ans et des blessures de différents degrés de gravité à deux personnes âgées de 30 ans, se trouvant tous les trois à bord du véhicule, a-t-on indiqué. Sitôt alertée, l’unité de la protection civile d’Es-Senia est intervenue vers 11 heures pour prodiguer les soins nécessaires aux deux blessés, qui avaient perdu connaissance, avant de les évacuer vers le service des urgences médico-chirurgicales du centre hospitalier universitaire d’Oran (CHUO), alors que le corps de la victime de l’accident a été transféré à la morgue du même hôpital, selon la même source. De leur côté, les services de la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cet accident.

