Une personne est morte et 5 autres ont été blessées, suite à l’explosion d’une chaudière au sein d’un bain et douches à Sidi Benyebka (Oran), a-t-on appris, samedi, des services de la protection civile. Aussitôt l’alerte donnée, les unités de la protection civile de Sidi Benyebka et d’Arzew ont intervenu, vendredi soir, pour apporter les premiers secours aux victimes dans cette explosion qui a eu lieu au sein d’un bain et douches, situé dans une construction d’un étage à Sidi Benyebka.

Le drame a causé la mort d’un homme âgé de 49 ans, suite à des blessures et des brûlures du second degré. La même source indique que les agents de la protection civile ont prodigué les premiers soins à une autre personne, âgée de 56 ans, victime de blessures et de brûlures du second degré au niveau des jambes avant d’être transféré au service des urgences de l’hôpital d’El-Mohgoun. Des citoyens ont transporté quatre autres personnes blessées, âgées entre 40 et 52 ans, au service des urgences médicales du même hôpital, indique les mêmes services. Les services de sécurité ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cet accident.

