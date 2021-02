Les éléments de la brigade criminelle relevant de la sûreté de wilaya d’Oran ont arrêté un faux chirurgien-dentiste activant sans autorisation pour usurpation de fonction, a-t-on appris mercredi auprès de la cellule de communication de ce corps de sécurité. Sur la base d’informations, faisant état d’une personne se faisant passer pour un chirurgien-dentiste utilisant un appartement de location comme cabinet de chirurgie dentaire à Oran-est, les policiers ont ouvert une enquête, qui s’est soldée par la découverte que le mis en cause âgé de 34 ans exerçait cette profession sans autorisation, a-t-on indiqué. Une perquisition du cabinet en question sur autorisation du procureur de la République près le tribunal de Fellaoucen a permis la découverte et la saisie d’une somme de 420.000 DA, de négatifs de radiologie, des médicaments, de matériaux composites, de colles spéciales et des acides, ainsi que des produits pour traitement de la cavité buccale, de solutions injectables d’anesthésie et d’outils pour extractions dentaires, entre autres, selon la même source. L’opération s’est déroulée en présence d’un professeur spécialisé en chirurgie dentaire et membre du conseil de déontologie de la profession de la région d’Oran, qui a affirmé que le suspect n’a aucune relation avec la profession de chirurgie dentaire clinique, a-t-on souligné. Accusé de pratique illégale d’une profession régie par la loi, de mettre la santé d’autrui en danger et de violation des mesures de précaution et de sécurité, le suspect sera présenté ultérieurement devant la justice.

