Les vingt-quatre sociétés sous-traitantes, sollicitées, il y a quelques mois, pour l’accélération des travaux au sein du futur complexe sportif de la ville, ont «grandement» contribué au rattrapage du retard accusé dans la réalisation des structures complémentaires de ce site, destiné à accueillir les prochains jeux Méditerranéens, a indiqué à Radio El Bahia le directeur local des équipements publics (DEP). Fouad Aïssi a ainsi mis en avant le rôle joué par les sociétés sous-traitantes dans l’accélération des travaux au niveau de la salle omnisports (6 000 places) et du centre nautique (trois piscines) relevant du Complexe sportif, qui accusent un retard sensible. «Cet engagement démontre bel et bien les capacités et les compétences des sociétés locales», s’est réjoui M. Aïssi, selon qui la réception de ces deux équipements «est prévue au plus tard début février prochain pour passer à l’étape des essais techniques». Le Complexe sportif d’Oran, dont la réalisation a été confiée à une entreprise chinoise, a connu des arrêts à répétition pour diverses raisons dont celle du paiement des dettes dues à l’opérateur, un problème réglé selon le wali. Néanmoins, à l’approche de la 19e édition des jeux Méditerranéens, que va abriter Oran du 25 juin au 5 juillet 2022, les pouvoirs publics ont impulsé un nouveau souffle aux chantiers défaillants en faisant appel à des sociétés sous-traitantes pour renforcer l’entreprise réalisatrice, tout en mobilisant de gros moyens financiers pour achever cette importante infrastructure dans les meilleurs délais. «Ce qui a été réalisé ces deux derniers mois grâce à l’apport des sociétés sous-traitantes, nous a permis de rattraper un retard de plusieurs années», s’est encore félicité le DEP d’Oran, qui a annoncé au passage que le stade de football de 40 000 places relevant du Complexe sportif est désormais opérationnel. S’agissant de la quatrième structure sportive du Complexe, à savoir le stade d’athlétisme d’une capacité d’accueil de 4 000 places, sa réception est programmée pour le mois de février prochain, a encore affirmé M. Aïssi. «Il reste seulement la pose de la piste d’athlétisme, une tâche confiée à des experts français envoyés par l’entreprise réalisatrice de ladite piste, qui est homologuée par la Fédération internationale d’athlétisme», a fait savoir le DEP d’Oran.

Articles similaires