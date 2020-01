Une cargaison de 3.050 tonnes de ronds à béton, produite au complexe de sidérurgie «Tosyali» sis à Bethioua (Oran), est destinée à l’exportation vers la Grande-Bretagne à partir du port de Mostaganem, a-t-on appris jeudi de ce complexe.

Le chargement qui constitue la première exportation du complexe pour l’année en cours, sera transporté à bord d’un navire de 100 mètres de longueur, a indiqué le directeur du commerce extérieur et suivi des investissements au complexe Tosyali. Azzi Ramzi a fait savoir que l’opération de chargement se déroule dans de bonnes conditions où toutes les mesures, notamment logistiques, ont été prises pour le départ du navire samedi prochain vers la Grande-Bretagne.

En outre, il est prévu à la fin du mois en cours l’exportation de 3.500 tonnes de tubes spirales vers l’Angola à partir du port de Mostaganem, a-t-on annoncé, rappelant que le complexe sidérurgique a exporté, l’an dernier, 131.000 tonnes de ronds à béton vers plusieurs pays dont 75.000 t vers les USA, 50.000 t vers le Canada, 3.000 t de ronds à béton et 3.000 tubes vers la Belgique à partir des ports d’Oran et de Mostaganem. La valeur globale de ces opérations inscrites dans le cadre de l’encouragement et soutien à l’exportation de produits nationaux hors hydrocarbures est estimée à 100 millions de dollars, a indiqué M. Azzi. La société Tosyali a lancé son activité d’export en novembre 2018 par une première cargaison composée de 10.000 t de ronds à béton vers le port de Houston (USA) à partir du port d’Oran. Le complexe de Tosyali est entré en exploitation en 2013 dans le cadre d’un investissement d’un opérateur turc réalisé en trois phases pour atteindre une production totale de 3 millions de tonnes en 2018. n

