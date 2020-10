L’alimentation en eau potable (AEP) sera suspendue à partir de mercredi 13 octobre dans la région ouest d’Oran à cause de travaux de maintenance sur l’adduction de Tafna, rapporté lundi un communiqué de la Société de l’Eau et de l’Assainissement d’Oran (SEOR). Des travaux de maintenance sur l’adduction de Tafna au niveau de la wilaya de Aïn Témouchent et Haï El Wiam de la commune de Messerghine, engendreront une coupure d’eau au niveau des daïras d’Ain Turck et Boutlelis (à l’exception de Haï Zabana de la commune de Messerghine), a-t-on indiqué. Des perturbations toucheront également plusieurs quartiers dans la partie ouest d’Oran, ajoute le texte. Les quartiers concernés par les perturbations sont cité Petit, Protin, Eckmühl, Les Amandiers, Kouchet El Djir, Terrain Gazelle, Haï Bouamama, 1300 logements AADL, 2800 logements AADL, a-t-on précisé, notant qu’entre autres, le Centre des cancéreux sera touché par ces perturbations. Les équipes d’intervention de la SEOR ont pris toutes les dispositions afin que les travaux soient achevés dans un délai de 36 heures, avant la reprise graduelle de la distribution d’eau, a-t-on par ailleurs souligné.

Articles similaires