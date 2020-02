Les services de la 17e Sûreté urbaine d’Oran, ont opéré récemment, une saisie de 9.488 comprimés de psychotropes de différentes marques, a indiqué vendredi, la cellule de la communication et des relations publiques de la Sûreté de wilaya. Exécutée sur la base de renseignements faisant état d’un dealer, activant dans la commercialisation des psychotropes, cette opération a permis l’arrestation d’une personne âgée de 53 ans, en possession de cette quantité de psychotropes, après perquisition de son domicile. Cette saisie a été opérée, après perquisition de son domicile, où il a été découvert par les services de police, une quantité de 9.488 comprimés de psychotropes de différents marques ainsi qu’une somme d’argent, estimée à 86.100 DA, issue de la vente de ce poison, où les enquêteurs ont saisi également une somme d’argent. Par ailleurs, les services de police de la 19ème Sûreté urbaine d’Oran, ont réussi récemment à démanteler une association de malfaiteurs dont les membres sont impliqués dans une affaire de vol à l’intérieur d’un local commercial et récupéré une somme de d’argent en dinars, estimée à plus de 3 millions de DA ainsi qu’un montant en devises de 13.000 euros.

