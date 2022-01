L’embellissement de la ville d’Oran en prévision de la 19e édition des jeux méditerranéens (JM) prévue l’été prochain a fait l’objet d’une réunion restreinte des autorités locales et des responsables exécutifs des secteurs concernés, a-t-on appris vendredi des services de la wilaya.

Cette réunion, tenue jeudi soir au siège de la wilaya et présidée par le wali Saïd Sayoud, a traité les différentes propositions liées aux projets de développement local et l’amélioration du cadre de vie des citoyens, a précisé la cellule de communication de la wilaya.

Le wali a insisté pour l’occasion sur la nécessité d’accorder la priorité aux projets visant à donner une belle image à la ville d’Oran en prévision des JM.

A l’adresse des chefs de Daïras et directeurs de l’organe exécutif, il a notamment mis en avant l’importance de lancer des projets d’embellissement à même de contribuer dans la réussite de l’évènement sportif régional, souligne-t-on de même source.

Après avoir pratiquement achevé tous les nouveaux projets sportifs concernés par le rendez-vous méditerranéen, et également achevé les opérations de rénovation d’anciennes infrastructures, les autorités locales se tournent vers un autre aspect non moins important dans la réussite des JM.

Articles similaires