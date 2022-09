Les travaux du Forum intergénérationnel pour soutenir l’action arabe commune se sont poursuivis, lundi à Oran, pour la seconde journée consécutive, avec la participation de représentants de dix-neuf pays arabes. Deux séances à huis-clos figurent au programme de cette journée. La première devra traiter du «rôle de la société civile arabe face effets des défis internationaux sur le monde arabe» et au cours de laquelle seront abordées les alternatives qui s’offrent au monde arabe face aux transformations internationales en cours, les défis de la sécurité énergétique et alimentaire et les perspectives d’intégration économique arabe. La question de la coordination du travail bénévole arabe face aux crises mondiales (la pandémie du coronavirus par exemple) sera également abordée. L’autre session est consacrée au thème «Faire revivre la mémoire et la communication intergénérationnelle au service de l’action arabe commune». Les participants y traiteront la place de la société civile dans le projet de réforme et de développement du système d’action arabe commune et les mécanismes juridiques pour impliquer la société civile dans l’action arabe commune, en plus de la question du développement de l’action culturelle arabe commune. Ce forum de cinq jours réunit près de 150 hauts responsables, militants de la société civile, influenceurs et hautes personnalités académiques d’Algérie, d’Egypte, de Tunisie, du Bahreïn, du Koweït, de la Mauritanie, des Emirats Arabes Unis, d’Oman, d’Arabie Saoudite, du Yémen, de la Syrie, de Palestine, d’Irak, du Soudan, de Libye, du Liban, de Jordanie, du Qatar et de Djibouti. n

