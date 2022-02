La direction d’Oran de la Société de distribution de l’électricité et du gaz (SDO) a déploré plus de 75 agressions sur le réseau du gaz naturel au niveau des communes d’Oran et de Bir El Djir en 2021, a-t-on indiqué dans un communiqué.

La société a indiqué que ses services ont enregistré, l’année écoulée, 75 agressions sur le réseau de gaz naturel ayant provoqué des coupures d’approvisionnement de cette énergie, en raison de travaux menés par des entreprises qui assurent différents chantiers. Sonelgaz a déposé des plaintes auprès des services compétents sur des constructions édifiées au dessus du réseau de gaz naturel, a fait savoir la même source.

La direction de la SDO a dénombré 109 cas d’agressions similaires sur le réseau de distribution du gaz naturel durant l’année 2020, a-t-on rappelé, endossant l’entière responsabilité aux entreprises qui effectuent des travaux sans consultations préalables des services compétents, selon le même communiqué qui affirme que ces agressions ont été à l’origine d’accidents « graves ».

La direction d’Oran de la société de distribution de l’électricité et de gaz couvre les communes du chef-lieu de wilaya et de Bir El Djir, tandis que la direction d’Es-Sénia assure la couverture du restant des 24 communes de la wilaya.

