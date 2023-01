Cinq communes de la wilaya d’Oran enregistreront une perturbation en alimentation en eau potable mardi en raison de travaux de maintenance, a-t-on appris auprès de la Société de l’eau et de l’assainissement d’Oran (SEOR).

Un communiqué de la SEOR a indiqué que cette perturbation en matière d’alimentation en eau potable touchera les communes de Hassi Bounif, Hassi Benyebka, les cités de Sidi Bachir et Belgaïd (Bir El Djir) et le centre de cette dernière outre Haï Nedjma (Sidi Chahmi) et son centre et des cités de la région d’Oran-Est.

Les travaux consisteront en la maintenance programmée des équipements de la station de pompage d’eau de Hassi Benyebka, relevant du couloir du MAO (Mostaganem-Oran-Arzew), a précisé la même source.

L’opération de maintenance devra durer 24 heures. L’alimentation des zones touchées reprendra directement après les travaux de maintenance de manière progressive, a assuré la SEOR.

