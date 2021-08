Une panne survenue samedi sur l’une des conduites principales du réservoir d’El Araba, a engendré des perturbations de l’alimentation en eau potable dans toute la daïra d’Oued Tlélat, a-t-on appris auprès de la cellule de communication de la Société de l’eau et de l’assainissement d’Oran (SEOR). Il s’agit d’une rupture de la conduite principale qui alimente le réservoir d’El Araba, qui a été réparée le jour même, a-t-on expliqué, précisant toutefois que le programme de distribution de l’eau potable ne sera rétabli qu’à partir de lundi matin. « Même si la panne a été réparée, le remplissage des réservoirs et de l’ensemble du réseau de distribution peut prendre jusqu’à 48 heures », a encore noté la même source. S’agissant des perturbations enregistrées dans la partie Est de la wilaya d’Oran, depuis vendredi, à cause de coupures électriques ayant conduit à l’arrêt de la méga-station de dessalement de l’eau de mer d’El Mactâa, la même source a assuré que la situation sera rétablie lundi matin, avec un retour au programme d’alimentation habituel des foyers.

