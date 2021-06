Une perturbation dans l’alimentation en eau potable est prévue mardi prochain dans la partie Est de la wilaya d’Oran en raison d’un arrêt total lundi de la station de dessalement de l’eau de mer d’El Mactaa programmé par son entreprise de gestion, rapporte, ce dimanche, l’APS en citant un communiqué de la Société de l’eau et de l’assainissement d’Oran (SEOR). Le Directeur général adjoint de la SEOR, Houari Khodja, a indiqué à l’agence de presse que la SEOR détient un stock d’eau suffisant pour couvrir les besoins de la journée du lundi, alors qu’une perturbation sera enregistrée, mardi, après l’épuisement de la quantité d’eau stockée, ajoutant que l’arrêt de la station de dessalement d’El Mactaa est dû à la maintenance de la station électrique. M. Khodja a rassuré que la durée des travaux de maintenance ne dépassera pas les 24 heures et que la perturbation de l’alimentation en eau potable ne durera pas plus d’une journée, soulignant que la SEOR mettra en place des camions citernes au niveau des zones qui seront touchées par la perturbation.

