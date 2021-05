L’hôpital implanté à Haï Nedjma, jusque-là dédié à la prise en charge des malades atteints de la covid19 de la wilaya d’Oran, vient d’ouvrir une unité des urgences médicales pour les non-covid, indique lundi un communiqué de l’EHU d’Oran, gestionnaire de cet établissement. Cette nouvelle unité opérationnelle depuis le 1er mai en cours, dispose d’une sous-unité de soins intensifs avec 8 lits, de deux salles de décochage, de trois boxes de consultation ainsi qu’une salle de soins, indique-t-on de même source. L’ouverture de cette unité vient pour répondre aux besoins en soins urgents des citoyens de la commune de Sidi Chahmi et leur éviter de se déplacer les autres structures sanitaires de la wilaya d’Oran, a-t-on encore noté. Une dizaine de médecins généralistes et une autre dizaine de paramédicaux assurent l’encadrement des urgences médicales au niveau de cette unité, précise le communiqué, soulignant que cette structure ne prend en charge que les urgences médicales, les urgences chirurgicales n’étant pas incluses. Pour éviter tout contact entre les malades covid19 et les malades non-covid, deux accès indépendants ont été dédiés aux uns et aux autres, a-t-on encore relevé.

