Pas moins de 10 019 membres du personnel du secteur de l’Education nationale dans la wilaya d’Oran ont été vaccinés contre la Covid-19, a-t-on appris dimanche du Directeur de l’éducation, Oubelaïd Abdelkader. En marge du lancement de la troisième phase de vaccination du personnel du secteur de l’Education contre la Covid-19, qui coïncide avec la reprise, après les vacances d’hiver, Oubelaid Abdelkader a indiqué que 6 300 enseignants des trois paliers et 3 989 administratifs et employés du secteur ont été vaccinés. Le taux global des vaccinés du secteur de l’Education dans la wilaya d’Oran a atteint 45% de l’effectif, soit 10 000 sur un total de 25 000, entre enseignants et administratifs. Cette opération, qui se poursuivra jusqu’au 13 janvier en cours, en collaboration avec la Direction de la santé, concerne 43 unités de dépistage et de suivi des établissements scolaires réparties à travers la wilaya, outre une unité mobile au niveau de la commune de Bir El Djir. Le même responsable a appelé les personnels du secteur de l’Education à se diriger vers la plus proche unité de dépistage et suivi (UDS), les polycliniques, les salles de soins proches des établissements scolaires pour se faire vacciner contre la Covid-19. La Direction de la santé et de la population a réservé, pour cette troisième phase de vaccination, 10 000 doses de vaccin au profit du personnel de l’Education nationale à travers 54 UDS.

Articles similaires