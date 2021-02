Correspondance particulière Jalil M.

Dans sa politique de rationalisation des dépenses et d’allègement des coûts de l’importation, l’Etat a jeté son dévolu sur le GPL pour réduire ses importations de carburants des raffineries étrangères.

Entre-temps, les responsables du secteur de l’Energie préparent le retrait de l’essence Super des pompes et de maintenir le Sans-plomb, pour des raisons environnementales, mais aussi financières. C’est le même cas pour les automobilistes qui veulent réduire à leur tour le budget réservé au ravitaillement en carburant, en optant pour «Sirghaz».

Mais le problème qui se pose est le coût de l’installation d’un kit GPL/c qui dépasse les 50 000 DA. Ce prix augmente pour les engins plus puissants et selon la capacité en litres du réservoir qui sera installé. En dépit des promotions lancées parfois par Naftal et les opérateurs privés, plusieurs Oranais souhaiteraient que ce prix soit révisé. Selon un agent dans un centre d’équipement privé, spécialisé dans le domaine : «Si l’Etat veut faire une vraie promo du Sirghaz, il doit réduire les prix de l’installation, c’est quasiment l’entrave qui bloque la majorité des clients qui viennent se renseigner chez nous.» Notre interlocuteur ajoutera : «Le client doit d’abord passer sa commande et verser la première tranche, puis attendre son tour, une attente qui varie selon la demande.»

Sur le terrain, l’Etat, via l’entreprise Naftal, s’attèle à promouvoir et développer des produits respectant l’environnement tout en permettant aux automobilistes de basculer vers le GPL/c et le GNC dont le potentiel de disponibilité en Algérie est très important. Le GPL est un mélange de butane et de propane à des proportions normalisées. Ce carburant est distribué en Algérie par Naftal depuis 1983 sous le nom commercial déposé «Sirghaz». Grâce à une taxation avantageuse, le «Sirghaz» est aujourd’hui le carburant le moins cher du marché avec son prix de 9 DA/litre et présente aussi une autre source d’économie qui réside dans la combustion du GPL qui ne laisse aucun dépôt de calamine, ce qui rend l’entretien du véhicule roulant au «Sirghaz» moins coûteux qu’un véhicule traditionnel.

Le «Sirghaz» réduit significativement les émissions de gaz à effet de serre (CO2, CO) et les émissions polluantes par rapport aux carburants classiques. Il ne contient ni plomb ni benzène et ne produit pas de particules. De plus, le marché du GPL carburant présente des opportunités certaines en Algérie, compte tenu de la disponibilité de la ressource et de ses avantages économiques et écologiques. La stratégie de Naftal pour le développement de GPL/c à long et à moyen termes s’articule autour de quatre grands axes. D’abord, le développement de la chaîne logistique GPL/c (stockage, réseau de canalisation, flotte de transport de livraison), de l’activité de conversion des véhicules (rénovation et réalisation de centres de conversion, acquisition de kits de conversion, formation d’installateurs), l’extension du réseau de points de ventes de GPL/c (réalisation de points de ventes au niveau des stations-service, réalisation de points de vente dédiés uniquement au GPL/c), la proposition de mesures incitatives pour la promotion et le développement de ce produit. n

