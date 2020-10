Le tribunal criminel des mineurs d’Oran « Fillaoucen » sis à Cité Djameleddine a condamné, dimanche, les deux assassins du jeune Karim Belmekki (17 ans) à 20 ans de prison ferme, apprend-t-on du père de la victime. Lors de l’audience qui s’est déroulée à huis clos, le représentant du ministère a requis la même peine contre les deux accusés âgés de 17 et 19 ans, à savoir 20 ans de réclusion. L’homicide remonte au 18 juillet dernier, lorsque le jeune Karim Belmekki fut agressé par deux jeunes voulant lui subtiliser son téléphone portable au niveau du paisible quartier d’El-Menzah (ex-Canastel). Le défunt, aurait tenté de résister à l’agression et un des agresseurs lui a porté un coup de couteau fatal en plein cœur. L’assassinat du jeune Karim avait suscité un grand émoi à Oran. Les deux accusés ont été appréhendés, le 21 juillet 2020, soit quelques jours seulement après leur forfait au niveau de haï Es-Seddikia par les agents de la 11e sûreté urbaine, après l’exploitation d’informations fournis par des témoins oculaires au moment de leur fuite sur la moto qu’ils avaient utilisée lors des faits, ainsi qu’une vidéo filmée par une caméra de surveillance à proximité de la scène du crime. Ces éléments ont permis aux enquêteurs d’identifier les deux mis en cause et à les arrêter sur la même moto qu’ils avaient utilisée lors de leur forfait.

Articles similaires