La 13e édition du salon international du tourisme, des voyages et du transport «SIAHA 2023», qui a pris fin samedi à Oran, a drainé quelque 10.000 visiteurs dont la majorité est constituée de professionnels du secteur, a-t-on appris des organisateurs. Parmi ces visiteurs, figurent 8.000 professionnels des agences de tourisme et voyages, des hôteliers et des opérateurs des transports, a souligné l’organisateur de cette manifestation, tenue au Centre des conventions «Mohamed Benahmed», Nouredine Daoudi. Cette manifestation à laquelle ont pris part plus de 130 exposants dans divers domaines du tourisme, de l’hôtellerie et des transports nationaux et étrangers, a été marquée par la signature de contrats entre des agences de tourisme et voyages et des établissements hôteliers permettant à leur clientèle d’effectuer des réservations par le biais de ces agences dans le cadre du développement des services touristiques et de la promotion de la destination Algérie, ajouté M. Daoudi. Ce rendez-vous annuel a également permis aux amateurs de voyages de découvrir les systèmes de réservation d’hôtels et de choisir des voyages touristiques à travers les plateformes électroniques proposées par les entreprises algériennes qui fournissent des solutions avancées dans le domaine de la numérisation du secteur du tourisme. Les visiteurs ont également eu l’opportunité de consulter les offres des compagnies aériennes, notamment les remises proposées par Air Algérie sur des vols à destination de plusieurs pays européens, africains et arabes. Le Salon a été, par ailleurs, l’occasion pour la Fédération nationale de l’hôtellerie et du tourisme de présenter ses produits et son programme d’actions pour l’année 2023 afin de contribuer au développement du tourisme national, à la promotion de la destination Algérie et à l’amélioration des prestations hôtelières, selon le président de cette fédération, représentée dans 47 wilayas et englobant quelque 557 adhérents. Dans le cadre de son programme, la FNTH prévoit l’organisation d’une journée d’étude sur le thème «les mécanismes de financement des projets hôteliers et touristiques», le 11 mars prochain à l’Ecole supérieure de l’hôtellerie et de la restauration d’Aïn Benian (Alger), sous le patronage du ministère de tutelle, a ajouté Abdelouahab Boulefkhad. De son côté, le pavillon dédié à l’hôtellerie et aux stations thermales, qui a mis en valeur la richesse du patrimoine touristique et culturel et des arts culinaires dans diverses régions du pays, a attiré un large public venu découvrir les services offerts par le secteur, notamment durant les saisons touristiques saharienne et estivale 2023. Dans le cadre du Salon «SIAHA 2023», organisé sous l’égide du ministre du Tourisme et de l’Artisanat, de nombreux visiteurs et exposants ont bénéficié de visites vers des sites et monuments archéologiques et historiques d’Oran. Des conférences ont été programmées dans le cadre des activités de cette manifestation, organisées par l’agence de publicité et d’organisation d’expositions «Astra». (APS)

