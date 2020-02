La présence du poisson lapin, toxique et dangereux pour la santé humaine, a été signalée sur les côtes de Bousfer (Oran), a averti la direction de l’Environnement de la wilaya.

La directrice locale de l’Environnement, Samira Dahou a indiqué à l’APS que la présence de ce poisson, dont la consommation peut être mortelle pour l’être humain, a été confirmée pour la première fois sur les côtes oranaises.

«Des pêcheurs sont tombés sur ce poisson, qui en plus d’être toxique, est une espèce invasive qui dévore les algues des fonds marins» nécessaires à la survie de nombreuses espèces marines, a-t-elle expliqué, ajoutant que les pêcheurs ont remis un poisson lapin pêché de 2.8 kg à l’association écologique marine Barbarous.

Le SG de cette dernière, Amine Chakouri, a indiqué pour sa part que la présence du poisson lapin sur la côte oranaise a été confirmée par des pêcheurs, qui ont remis un spécimen à l’association. Le poisson remis à l’association a une langueur de 40 cm et un poids de 2.8 kg. Il a été pêché à la ligne à une profondeur de 30 m au large de Bousfer, a-t-il précisé.

Les deux responsables ont mis en garde les citoyens contre le danger que représente cette espèce pour la vie humaine, appelant les professionnels de la mer à s’abstenir de la pêcher et de la commercialiser.n

Articles similaires