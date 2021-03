Les services de la protection civile de la wilaya d’Oran ont confirmé que le cadavre retrouvé au niveau d’une zone rocheuse de la crique « Capo Rosso » dans la commune de Bir El Djir est bien celui du youtubeur Fekri Benchenane disparu depuis mercredi dernier. Le responsable de la communication de la Direction de la protection civile de la wilaya d’Oran, le capitaine Abdelkader Bellala, a souligné que le cadavre a été identifié et confirmé. Il s’agit de Fekri Benchenane connu sur les réseaux sociaux par Fekrinou, porté disparu lors d’une sortie pour faire du sport au niveau de la forêt « El Menzah » (Canastel) mercredi dernier. Cette disparition du jeune, âgé de 24 ans, a provoqué un élan de sympathie et de solidarité où des centaines de personnes bénévoles ont participé aux recherches. Les services de la gendarmerie nationale ont mobilisé d’importants moyens humains et matériels dont un hélicoptère, en plus d’une brigade cynotechnique. Pour leur part, les services de la protection civile ont mobilisé l’équipe de recherche et d’intervention en terrain accidenté et la brigade cynotechnique. Les services de la gendarmerie nationale poursuivent l’enquête sur les circonstances de cet incident, selon la responsable de la cellule de communication du groupement territorial de ce corps de sécurité, Imene Loucif.

