Le 3e congrès national de la Société algérienne d’infectiologie (SAI), sera organisé du 13 au 15 mai à Oran, a-t-on appris mardi des organisateurs. Pour cette année, trois thèmes importants en santé publique ont été retenus, le premier, la Covid-19 qui domine l’actualité depuis fin 2019, le deuxième est celui des infections d’inoculation qui posent toujours un problème de prise en charge quotidienne et le troisième est celui de l’antibiothérapie et les infections associées aux soins, précise-t-on de même source. Ce congrès sera un espace d’échange d’expériences, de débat de problèmes et d’élaboration de recommandations pour tous les congressistes venus de tout le pays ainsi que d’invités de Tunisie et de France, entre autres. Un riche programme de conférences a été concocté pour l’occasion, dont «la Covid-19: point de la situation», «Les tests antigéniques de détection du SARS-Cov-2», «Réponse immunitaire après vaccination anti Covid-19», «Covid long», entre autres. Il s’agit, également, d’animer plusieurs conférences autour de l’antibiothérapie dont «Le plan mondial de lutte contre la résistance aux antibiotiques», et «L’évolution des marqueurs de résistance aux antibiotiques», entre autres. Outre les conférences, cette manifestation scientifique verra la tenue de plusieurs ateliers autour des infections liées aux soins, ainsi que la présentation de 125 E-posters.

