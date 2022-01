L’association Barbarous de protection de l’environnement marin d’Oran a lancé, mardi 4 janvier, un atelier pédagogique d’éducation environnementale au profit des élèves en collaboration avec les directions de l’environnement et de l’éducation. Un premier groupe de 20 élèves a été accueilli dans cet atelier, appelé «atelier pédagogique de la Méditerranée», aménagé au niveau du siège de l’association au port d’Oran. Le secrétaire général de l’association, Amine Chakouri, a indiqué que 20 élèves de l’école primaire Bouhdiba-Brahim, accompagnés de leurs enseignants et la directrice, ont visité cet atelier.

Le programme de la visite a comporté la découverte du Musée pédagogique sur l’environnement marin, la biodiversité et la présentation d’un exposé sur la chaîne alimentaire marine et la vulnérabilité de l’écosystème à cause de la pollution. Un cours de sensibilisation sur l’éducation écologique et le sentiment de responsabilité a été donné aux élèves, qui ont eu droit à des explications sur la plongée et les équipements d’un plongeur professionnel, a fait savoir M. Chakouri. Cet atelier accueillera tous les mardis jusqu’à la fin de l’année scolaire des élèves des différentes écoles primaires de la wilaya en coordination avec les directions de l’environnement et de l’éducation.

Articles similaires