La Société des eaux et assainissement d’Oran (SEOR) a lancé début février en cours au profit de ses clients un service de paiement électronique des factures, a appris l’APS mardi de son directeur général Oussama Helaïli.

Ce nouveau service à travers lequel le client peut payer ses factures, entre dans le cadre de l’amélioration des prestations qu’offre la société à travers son site officiel http://seor.dz à ses clients dont le nombre est de plus de 408.000, a indiqué M. Helaïli, dans une conférence de presse, tenue au niveau de l’agence de la société, sise à la rue «Mohamed Khemisti» au centre-ville, en présence du directeur commercial de la société, Medjahed Abdellah. Le client peut d’une autre manière payer ses factures en utilisant la carte Dahabia ou bancaire à travers un appareil, un lecteur des cartes, se trouvant au niveau de la majorité des agences commerciales de la société, au nombre de 31. Pour sa part, M. Medjahed, a annoncé qu’une importante campagne d’information sur ce service de paiement électronique est actuellement en cours de préparation et ce, en coordination avec le groupement d’intérêt économique de la monétique relevant du ministère des Finances et diverses sociétés des eaux au niveau national pour en connaître davantage ce genre de prestations. En ce qui concerne le côté commercial, M. Medjahed a fait savoir que les services de la SEOR ont enregistré, l’année dernière, 250.237 appels de la part des clients à travers le centre d’accueil téléphonique, faisant état de 150.000 réclamations liées en majorité au manque d’eau ou insuffisance de pression ou encore à la qualité de l’eau et la fuite des canalisations et autres, en faisant observer que la majorité des réclamations ont été prises en charge. La société procède également dans le cadre de ses relations avec ses clients à l’envoi du courrier (petite correspondance) ou de lien pour les informer sur l’alimentation en eau, la confirmation des informations ou de coupures d’alimentation en eau, selon ce responsable qui soutient qu’il a été enregistré durant la même année, l’envoi de 604.718 correspondances et réponses à 32.875 appels téléphoniques. Le directeur commercial de la SEOR a expliqué que l’opération du relevé de la consommation d’eau des compteurs est effectuée par des agents de la Société à travers un appareil de mesure de consommation (PDA) qui envoie les données directement au département de la facturation de la direction commerciale.

L’équipe de tri des activités relevant de la SEOR a enregistré durant l’année 2021 quelque 544 cas de vol d’eau dont 517 ont été confirmés par l’inspection et 27 cas non confirmés, ainsi que 259 plaintes déposées auprès des instances judicaires, a ajouté le même responsable qui a avancé la régularisation de 84 dossiers d’infractions. Par ailleurs, il a été organisé une visite au profit des médias au niveau du centre opérationnel de la société à haï Médina J’dida et du service facturation, pour voir les appareils de relèvement des compteurs de consommation d’eau liés à la facture et autres mesures qui lui sont rattachées. (APS)