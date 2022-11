Les unités du Groupement régional de la Gendarmerie nationale d’Oran ont arrêté, en une semaine, 85 candidats à l’émigration clandestine par mer dont huit passeurs, a-t-on appris lundi de ce corps de sécurité. Suite aux informations parvenues aux mêmes services, les brigades régionales de la gendarmerie nationale dans les communes de Gdyel, Mers El Hadjadj, Arzew, Aïn Kerma, Bousfer et El Ançor ont fait échouer, en une semaine, des tentatives d’émigration clandestine par mer et arrêté 85 personnes dont 8 passeurs. L’opération s’est soldée par la saisie de 4 bateaux à moteur, de 34 bidons d’une capacité de 30l de carburants, d’un bidon d’huile-moteur d’une capacité de 4l, de deux gilets de sauvetage, d’une arme blanche et d’un véhicule touristique. Après parachèvement de l’enquête, les mis en cause seront déférés devant les juridictions compétentes, conclut le communiqué.

